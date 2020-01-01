Токеномика Watercoin (WATER) Откройте для себя ключевую информацию о Watercoin (WATER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Watercoin (WATER) $Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability. Официальный сайт: https://getwatercoin.com/ Купить WATER сейчас!

Токеномика и анализ цен Watercoin (WATER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Watercoin (WATER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,39K $ 6,39K $ 6,39K Общее предложение: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M Оборотное предложение: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,39K $ 6,39K $ 6,39K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Watercoin (WATER)

Токеномика Watercoin (WATER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Watercoin (WATER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WATER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WATER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WATER, изучите текущую цену WATER!

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