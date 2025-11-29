Что такое WAKEAI

Токеномика Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Откройте для себя ключевую информацию о Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 163,81K $ 163,81K $ 163,81K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 650,00M $ 650,00M $ 650,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 252,01K $ 252,01K $ 252,01K Исторический максимум: $ 0,00132264 $ 0,00132264 $ 0,00132264 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025201 $ 0,00025201 $ 0,00025201 Узнайте больше о цене Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Купить WAKEAI сейчас!

Информация о Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Официальный сайт: https://wakehacker.ai/ Whitepaper: https://wakehacker.gitbook.io/wakehacker

Токеномика Wakehacker by Virtuals (WAKEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAKEAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAKEAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAKEAI, изучите текущую цену WAKEAI!

