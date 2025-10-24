Текущая цена Wakehacker by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WAKEAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAKEAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wakehacker by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WAKEAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAKEAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WAKEAI

Информация о цене WAKEAI

Whitepaper WAKEAI

Официальный сайт WAKEAI

Токеномика WAKEAI

Прогноз цен WAKEAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wakehacker by Virtuals

Цена Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 WAKEAI в USD:

$0,00025424
$0,00025424$0,00025424
+2,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:22:35 (UTC+8)

Информация о ценах Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00132264
$ 0,00132264$ 0,00132264

$ 0
$ 0$ 0

+0,26%

+2,28%

+5,70%

+5,70%

Текущая цена Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) составляет --. За последние 24 часа WAKEAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAKEAI за все время составляет $ 0,00132264, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WAKEAI изменился на +0,26% за последний час, на +2,28% за 24 часа и на +5,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

$ 165,26K
$ 165,26K$ 165,26K

--
----

$ 254,24K
$ 254,24K$ 254,24K

650,00M
650,00M 650,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Wakehacker by Virtuals составляет $ 165,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAKEAI составляет 650,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 254,24K.

История цен Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) в USD

За сегодня изменение цены Wakehacker by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wakehacker by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wakehacker by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wakehacker by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,28%
30 дней$ 0-41,12%
60 дней$ 0-65,60%
90 дней$ 0--

Что такое Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wakehacker by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wakehacker by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Wakehacker by Virtuals!

WAKEAI на местную валюту

Токеномика Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Понимание токеномики Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAKEAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Сколько стоит Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) на сегодня?
Актуальная цена WAKEAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAKEAI в USD?
Текущая цена WAKEAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wakehacker by Virtuals?
Рыночная капитализация WAKEAI составляет $ 165,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAKEAI?
Циркулирующее предложение WAKEAI составляет 650,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAKEAI?
WAKEAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00132264 USD.
Какова была минимальная цена WAKEAI за все время (ATL)?
WAKEAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WAKEAI?
Объем торгов за последние 24 часа для WAKEAI составляет -- USD.
Вырастет ли WAKEAI в цене в этом году?
WAKEAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAKEAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:22:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.