wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time. Core Functionality: Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels. Service Model: Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

Источник Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Понимание токеномики Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAKEAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Сколько стоит Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) на сегодня? Актуальная цена WAKEAI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WAKEAI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WAKEAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wakehacker by Virtuals? Рыночная капитализация WAKEAI составляет $ 165,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WAKEAI? Циркулирующее предложение WAKEAI составляет 650,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WAKEAI? WAKEAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00132264 USD . Какова была минимальная цена WAKEAI за все время (ATL)? WAKEAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WAKEAI? Объем торгов за последние 24 часа для WAKEAI составляет -- USD . Вырастет ли WAKEAI в цене в этом году? WAKEAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAKEAI для более подробного анализа.

