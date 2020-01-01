Токеномика WaiFU (WAIFU) Откройте для себя ключевую информацию о WaiFU (WAIFU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WaiFU (WAIFU) W.A.I.F.U stands for Warehousing Accessibility Integration Framework for Using AI Data. WAIFU is a decentralized marketplace and agent training terminal designed to facilitate the buying, selling, and sharing of high-quality training data for AI agents. The WAIFU (Web-based AI Framework Universal Interface) Terminal is a Bloomberg-inspired platform for AI agent integration and deployment. It provides a unified interface for AI engineers to develop, test, and deploy AI agents while leveraging various APIs and data sources. Developers will pay in $WAIFU to access and train agents within the training terminal. Официальный сайт: https://www.waifu.win/ Купить WAIFU сейчас!

Токеномика и анализ цен WaiFU (WAIFU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WaiFU (WAIFU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,42K $ 9,42K $ 9,42K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 958,80M $ 958,80M $ 958,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,83K $ 9,83K $ 9,83K Исторический максимум: $ 0,01309255 $ 0,01309255 $ 0,01309255 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене WaiFU (WAIFU)

Токеномика WaiFU (WAIFU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WaiFU (WAIFU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAIFU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAIFU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAIFU, изучите текущую цену WAIFU!

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