Логотип Voice Artificial

Цена Voice Artificial (VAR)

USD

График цены Voice Artificial (VAR) в реальном времени

$0.00198727
$0.00198727$0.00198727
+10.10%(1D)

Цена Voice Artificial (VAR) сегодня

Текущая цена Voice Artificial (VAR) сегодня составляет 0.00198727 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.99M USD. Цена VAR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Voice Artificial:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 439.67K USD
- Изменение цены Voice Artificial в течение дня составляет +10.18%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене VAR к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах VAR.

Ценовые показатели Voice Artificial (VAR) - USD

За сегодня изменение цены Voice Artificial на USD составило $ +0.00018357.
За последние 30 дней изменение цены Voice Artificial на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Voice Artificial на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Voice Artificial на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00018357+10.18%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Voice Artificial (VAR)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Voice Artificial: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00115126
$ 0.00115126$ 0.00115126

$ 0.0024067
$ 0.0024067$ 0.0024067

$ 0.00498807
$ 0.00498807$ 0.00498807

-9.85%

+10.18%

+113.37%

Рыночная информация Voice Artificial (VAR)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 439.67K
$ 439.67K$ 439.67K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

Что такое Voice Artificial (VAR)

$VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Voice Artificial (VAR)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Voice Artificial (VAR)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

VAR на местную валюту

1 VAR к AUD
A$0.0031597593
1 VAR к GBP
0.0015699433
1 VAR к EUR
0.0018879065
1 VAR к USD
$0.00198727
1 VAR к MYR
RM0.0089029696
1 VAR к TRY
0.0702301218
1 VAR к JPY
¥0.313193752
1 VAR к RUB
0.21263789
1 VAR к INR
0.1703289117
1 VAR к IDR
Rp32.0527374481
1 VAR к PHP
0.1153808962
1 VAR к EGP
￡E.0.1006353528
1 VAR к BRL
R$0.0121819651
1 VAR к CAD
C$0.0028417961
1 VAR к BDT
0.2424071946
1 VAR к NGN
3.0715046393
1 VAR к UAH
0.0842801207
1 VAR к VES
Bs0.10333804
1 VAR к PKR
Rs0.5558791644
1 VAR к KZT
1.0548031706
1 VAR к THB
฿0.0685011969
1 VAR к TWD
NT$0.0650234744
1 VAR к CHF
Fr0.001788543
1 VAR к HKD
HK$0.0154410879
1 VAR к MAD
.د.م0.0199323181