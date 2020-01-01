Токеномика VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Откройте для себя ключевую информацию о VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. Официальный сайт: https://app.virtubeauty.fun Whitepaper: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper Купить VBEA сейчас!

Токеномика и анализ цен VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,14K $ 23,14K $ 23,14K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 960,21M $ 960,21M $ 960,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,10K $ 24,10K $ 24,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Токеномика VirtuBeauty by Virtuals (VBEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VBEA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VBEA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VBEA, изучите текущую цену VBEA!

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