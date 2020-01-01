Токеномика VFOX (VFOX) Откройте для себя ключевую информацию о VFOX (VFOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VFOX (VFOX) VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs. Официальный сайт: https://rfox.finance/ Купить VFOX сейчас!

Токеномика и анализ цен VFOX (VFOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VFOX (VFOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 168,06K $ 168,06K $ 168,06K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 168,09K $ 168,09K $ 168,09K Исторический максимум: $ 5,28 $ 5,28 $ 5,28 Исторический минимум: $ 0,00752955 $ 0,00752955 $ 0,00752955 Текущая цена: $ 0,00800445 $ 0,00800445 $ 0,00800445 Узнайте больше о цене VFOX (VFOX)

Токеномика VFOX (VFOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VFOX (VFOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VFOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VFOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VFOX, изучите текущую цену VFOX!

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