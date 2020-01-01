Токеномика VFOX (VFOX)

Токеномика VFOX (VFOX)

Откройте для себя ключевую информацию о VFOX (VFOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

Официальный сайт:
https://rfox.finance/

Токеномика и анализ цен VFOX (VFOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VFOX (VFOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 168,06K
$ 168,06K$ 168,06K
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 168,09K
$ 168,09K$ 168,09K
Исторический максимум:
$ 5,28
$ 5,28$ 5,28
Исторический минимум:
$ 0,00752955
$ 0,00752955$ 0,00752955
Текущая цена:
$ 0,00800445
$ 0,00800445$ 0,00800445

Токеномика VFOX (VFOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VFOX (VFOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VFOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VFOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VFOX, изучите текущую цену VFOX!

Прогноз цены VFOX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.