Токеномика Vela Token (VELA) Откройте для себя ключевую информацию о Vela Token (VELA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vela Token (VELA) Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Официальный сайт: https://www.vela.exchange/ Whitepaper: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Купить VELA сейчас!

Токеномика и анализ цен Vela Token (VELA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vela Token (VELA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,38K $ 9,38K $ 9,38K Общее предложение: $ 35,00M $ 35,00M $ 35,00M Оборотное предложение: $ 16,81M $ 16,81M $ 16,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,53K $ 19,53K $ 19,53K Исторический максимум: $ 7,67 $ 7,67 $ 7,67 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055788 $ 0,00055788 $ 0,00055788 Узнайте больше о цене Vela Token (VELA)

Токеномика Vela Token (VELA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vela Token (VELA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VELA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VELA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELA, изучите текущую цену VELA!

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