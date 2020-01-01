Токеномика Tyke The Elephant (TYKE) Откройте для себя ключевую информацию о Tyke The Elephant (TYKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tyke The Elephant (TYKE) Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse. Официальный сайт: https://www.tykeonsol.com Купить TYKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Tyke The Elephant (TYKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tyke The Elephant (TYKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,86K $ 15,86K $ 15,86K Общее предложение: $ 755,48M $ 755,48M $ 755,48M Оборотное предложение: $ 755,48M $ 755,48M $ 755,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,86K $ 15,86K $ 15,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tyke The Elephant (TYKE)

Токеномика Tyke The Elephant (TYKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tyke The Elephant (TYKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYKE, изучите текущую цену TYKE!

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