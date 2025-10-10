Токеномика Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Откройте для себя ключевую информацию о Trumpius Maximus (TRUMPIUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trumpius Maximus (TRUMPIUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 139,70K Общее предложение: $ 47,00M Оборотное предложение: $ 47,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,70K Исторический максимум: $ 0,43177 Исторический минимум: $ 0,00230379 Текущая цена: $ 0,00297185 Узнайте больше о цене Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Информация о Trumpius Maximus (TRUMPIUS) ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not! Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He's the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did Официальный сайт: https://trumpiusmaximus.vip/

Токеномика Trumpius Maximus (TRUMPIUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trumpius Maximus (TRUMPIUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUMPIUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMPIUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMPIUS, изучите текущую цену TRUMPIUS!

Прогноз цены TRUMPIUS Хотите узнать, куда может двигаться TRUMPIUS? Наша страница прогноза цены TRUMPIUS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

