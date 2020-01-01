Токеномика Trump Shuffle (SHUFFLE) Откройте для себя ключевую информацию о Trump Shuffle (SHUFFLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trump Shuffle (SHUFFLE) Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years! Официальный сайт: https://www.trumpshuffle.fun/ Купить SHUFFLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Trump Shuffle (SHUFFLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trump Shuffle (SHUFFLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,05K $ 15,05K $ 15,05K Общее предложение: $ 989,11M $ 989,11M $ 989,11M Оборотное предложение: $ 989,11M $ 989,11M $ 989,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,05K $ 15,05K $ 15,05K Исторический максимум: $ 0,00489927 $ 0,00489927 $ 0,00489927 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Trump Shuffle (SHUFFLE)

Токеномика Trump Shuffle (SHUFFLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trump Shuffle (SHUFFLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHUFFLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHUFFLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHUFFLE, изучите текущую цену SHUFFLE!

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