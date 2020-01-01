Токеномика TrainingDietMax (TDM) Откройте для себя ключевую информацию о TrainingDietMax (TDM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TrainingDietMax (TDM) TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Официальный сайт: https://en.trainingdietmax.com/ Купить TDM сейчас!

Токеномика и анализ цен TrainingDietMax (TDM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrainingDietMax (TDM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 122,19K $ 122,19K $ 122,19K Общее предложение: $ 94,90M $ 94,90M $ 94,90M Оборотное предложение: $ 94,90M $ 94,90M $ 94,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,19K $ 122,19K $ 122,19K Исторический максимум: $ 0,302242 $ 0,302242 $ 0,302242 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00128753 $ 0,00128753 $ 0,00128753 Узнайте больше о цене TrainingDietMax (TDM)

Токеномика TrainingDietMax (TDM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TrainingDietMax (TDM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TDM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TDM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TDM, изучите текущую цену TDM!

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