Токеномика Traceon AI (TOAI) Откройте для себя ключевую информацию о Traceon AI (TOAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Traceon AI (TOAI) Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Официальный сайт: https://www.traceonai.io/ Whitepaper: https://traceonai.gitbook.io/traceonai Купить TOAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Traceon AI (TOAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Traceon AI (TOAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Исторический максимум: $ 0,296402 $ 0,296402 $ 0,296402 Исторический минимум: $ 0,00946857 $ 0,00946857 $ 0,00946857 Текущая цена: $ 0,202276 $ 0,202276 $ 0,202276 Узнайте больше о цене Traceon AI (TOAI)

Токеномика Traceon AI (TOAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Traceon AI (TOAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOAI, изучите текущую цену TOAI!

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