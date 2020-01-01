Токеномика TOR (TOR) Откройте для себя ключевую информацию о TOR (TOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOR (TOR) TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1. Официальный сайт: https://tor.cash/ Whitepaper: https://docs.hector.finance/whitepaper-and-roadmap/whitepaper Купить TOR сейчас!

Токеномика и анализ цен TOR (TOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOR (TOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 312,40K $ 312,40K $ 312,40K Общее предложение: $ 17,07M $ 17,07M $ 17,07M Оборотное предложение: $ 17,07M $ 17,07M $ 17,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 312,40K $ 312,40K $ 312,40K Исторический максимум: $ 20,14 $ 20,14 $ 20,14 Исторический минимум: $ 0,00099689 $ 0,00099689 $ 0,00099689 Текущая цена: $ 0,01830041 $ 0,01830041 $ 0,01830041 Узнайте больше о цене TOR (TOR)

Токеномика TOR (TOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOR (TOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOR, изучите текущую цену TOR!

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