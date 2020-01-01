Токеномика TOR (TOR)

Токеномика TOR (TOR)

Откройте для себя ключевую информацию о TOR (TOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о TOR (TOR)

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

Официальный сайт:
https://tor.cash/
Whitepaper:
https://docs.hector.finance/whitepaper-and-roadmap/whitepaper

Токеномика и анализ цен TOR (TOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOR (TOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 312,40K
$ 312,40K$ 312,40K
Общее предложение:
$ 17,07M
$ 17,07M$ 17,07M
Оборотное предложение:
$ 17,07M
$ 17,07M$ 17,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 312,40K
$ 312,40K$ 312,40K
Исторический максимум:
$ 20,14
$ 20,14$ 20,14
Исторический минимум:
$ 0,00099689
$ 0,00099689$ 0,00099689
Текущая цена:
$ 0,01830041
$ 0,01830041$ 0,01830041

Токеномика TOR (TOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TOR (TOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOR, изучите текущую цену TOR!

Прогноз цены TOR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.