Токеномика TOLYS CAT (OPPIE) Откройте для себя ключевую информацию о TOLYS CAT (OPPIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOLYS CAT (OPPIE) A Meme Coin With a Mission! TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet! TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address. Официальный сайт: https://oppieonsol.io/ Купить OPPIE сейчас!

Токеномика и анализ цен TOLYS CAT (OPPIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOLYS CAT (OPPIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,52K $ 34,52K $ 34,52K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,52K $ 34,52K $ 34,52K Исторический максимум: $ 0,00354286 $ 0,00354286 $ 0,00354286 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TOLYS CAT (OPPIE)

Токеномика TOLYS CAT (OPPIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOLYS CAT (OPPIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPPIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPPIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPPIE, изучите текущую цену OPPIE!

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