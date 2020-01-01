Токеномика TokenSight (TKST) Откройте для себя ключевую информацию о TokenSight (TKST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TokenSight (TKST) TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. Официальный сайт: https://www.tokensight.io/ Whitepaper: https://tokensight.gitbook.io Купить TKST сейчас!

Токеномика и анализ цен TokenSight (TKST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TokenSight (TKST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 235,43K $ 235,43K $ 235,43K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 48,72M $ 48,72M $ 48,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 483,20K $ 483,20K $ 483,20K Исторический максимум: $ 0,961383 $ 0,961383 $ 0,961383 Исторический минимум: $ 0,00341994 $ 0,00341994 $ 0,00341994 Текущая цена: $ 0,00483203 $ 0,00483203 $ 0,00483203 Узнайте больше о цене TokenSight (TKST)

Токеномика TokenSight (TKST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TokenSight (TKST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TKST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TKST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKST, изучите текущую цену TKST!

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