Токеномика TokenSight (TKST)

Токеномика TokenSight (TKST)

Откройте для себя ключевую информацию о TokenSight (TKST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TokenSight (TKST)

TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security.

Официальный сайт:
https://www.tokensight.io/
Whitepaper:
https://tokensight.gitbook.io

Токеномика и анализ цен TokenSight (TKST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TokenSight (TKST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 235,43K
$ 235,43K$ 235,43K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 48,72M
$ 48,72M$ 48,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 483,20K
$ 483,20K$ 483,20K
Исторический максимум:
$ 0,961383
$ 0,961383$ 0,961383
Исторический минимум:
$ 0,00341994
$ 0,00341994$ 0,00341994
Текущая цена:
$ 0,00483203
$ 0,00483203$ 0,00483203

Токеномика TokenSight (TKST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TokenSight (TKST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TKST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TKST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKST, изучите текущую цену TKST!

Прогноз цены TKST

Хотите узнать, куда может двигаться TKST? Наша страница прогноза цены TKST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.