Токеномика Tired Dad (TIRED) Откройте для себя ключевую информацию о Tired Dad (TIRED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tired Dad (TIRED) This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail. Официальный сайт: https://tireddadcoin.com/ Купить TIRED сейчас!

Токеномика и анализ цен Tired Dad (TIRED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tired Dad (TIRED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 214,61K $ 214,61K $ 214,61K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 214,61K $ 214,61K $ 214,61K Исторический максимум: $ 0,00565141 $ 0,00565141 $ 0,00565141 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021451 $ 0,00021451 $ 0,00021451 Узнайте больше о цене Tired Dad (TIRED)

Токеномика Tired Dad (TIRED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tired Dad (TIRED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIRED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIRED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIRED, изучите текущую цену TIRED!

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