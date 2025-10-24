Цена The Omnipotence (OMN)
Текущая цена The Omnipotence (OMN) составляет $0,00000859. За последние 24 часа OMN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OMN за все время составляет $ 0,00145452, а минимальная – $ 0,00000697.
Что касается краткосрочной динамики, OMN изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация The Omnipotence составляет $ 8,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMN составляет 999,67M, а общее предложение – 999668143.890801. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,59K.
За сегодня изменение цены The Omnipotence на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Omnipotence на USD составило $ -0,0000023105.
За последние 60 дней изменение цены The Omnipotence на USD составило $ -0,0000018647.
За последние 90 дней изменение цены The Omnipotence на USD составило $ -0,000001461430191406665.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0,0000023105
|-26,89%
|60 дней
|$ -0,0000018647
|-21,70%
|90 дней
|$ -0,000001461430191406665
|-14,53%
Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!
The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.
This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.
Понимание токеномики The Omnipotence (OMN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OMN прямо сейчас!
