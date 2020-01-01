Токеномика Ternio (TERN) Откройте для себя ключевую информацию о Ternio (TERN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ternio (TERN) Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Официальный сайт: https://unbanked.com/ Whitepaper: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Купить TERN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ternio (TERN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ternio (TERN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,14K $ 58,14K $ 58,14K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 432,89M $ 432,89M $ 432,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 134,30K $ 134,30K $ 134,30K Исторический максимум: $ 0,04758594 $ 0,04758594 $ 0,04758594 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001343 $ 0,0001343 $ 0,0001343 Узнайте больше о цене Ternio (TERN)

Токеномика Ternio (TERN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ternio (TERN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TERN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TERN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TERN, изучите текущую цену TERN!

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