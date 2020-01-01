Токеномика Team556 (TEAM) Откройте для себя ключевую информацию о Team556 (TEAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Team556 (TEAM) Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. Официальный сайт: https://www.team556.com Купить TEAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Team556 (TEAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Team556 (TEAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 193,35K $ 193,35K $ 193,35K Общее предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Оборотное предложение: $ 702,00M $ 702,00M $ 702,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 275,39K $ 275,39K $ 275,39K Исторический максимум: $ 0,00115642 $ 0,00115642 $ 0,00115642 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00027543 $ 0,00027543 $ 0,00027543 Узнайте больше о цене Team556 (TEAM)

Токеномика Team556 (TEAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Team556 (TEAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TEAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TEAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEAM, изучите текущую цену TEAM!

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