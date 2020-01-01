Токеномика Team556 (TEAM)

Токеномика Team556 (TEAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Team556 (TEAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Team556 (TEAM)

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

Официальный сайт:
https://www.team556.com

Токеномика и анализ цен Team556 (TEAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Team556 (TEAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 193,35K
$ 193,35K$ 193,35K
Общее предложение:
$ 999,85M
$ 999,85M$ 999,85M
Оборотное предложение:
$ 702,00M
$ 702,00M$ 702,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 275,39K
$ 275,39K$ 275,39K
Исторический максимум:
$ 0,00115642
$ 0,00115642$ 0,00115642
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00027543
$ 0,00027543$ 0,00027543

Токеномика Team556 (TEAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Team556 (TEAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TEAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TEAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEAM, изучите текущую цену TEAM!

Прогноз цены TEAM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.