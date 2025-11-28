Что такое SN109

Токеномика и анализ цен Taoillium (SN109) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taoillium (SN109), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Оборотное предложение: $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 1,046 $ 1,046 $ 1,046 Исторический минимум: $ 0,344796 $ 0,344796 $ 0,344796 Текущая цена: $ 0,691934 $ 0,691934 $ 0,691934 Узнайте больше о цене Taoillium (SN109) Купить SN109 сейчас!

Информация о Taoillium (SN109) Официальный сайт: https://taoillium.ai/

Токеномика Taoillium (SN109): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taoillium (SN109) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN109, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN109. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN109, изучите текущую цену SN109!

Прогноз цены SN109 Хотите узнать, куда может двигаться SN109? Наша страница прогноза цены SN109 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SN109 прямо сейчас!

