Токеномика TAIKAI (TKAI) Откройте для себя ключевую информацию о TAIKAI (TKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAIKAI (TKAI) TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards. Официальный сайт: https://taikai.network/ Whitepaper: https://taikai.network/garden-whitepaper Купить TKAI сейчас!

Токеномика и анализ цен TAIKAI (TKAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAIKAI (TKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 212,89K $ 212,89K $ 212,89K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 86,42M $ 86,42M $ 86,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 739,07K $ 739,07K $ 739,07K Исторический максимум: $ 0,01122729 $ 0,01122729 $ 0,01122729 Исторический минимум: $ 0,00160005 $ 0,00160005 $ 0,00160005 Текущая цена: $ 0,00246336 $ 0,00246336 $ 0,00246336 Узнайте больше о цене TAIKAI (TKAI)

Токеномика TAIKAI (TKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAIKAI (TKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TKAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TKAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKAI, изучите текущую цену TKAI!

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