Токеномика TAGGR (TAGGR)

Токеномика TAGGR (TAGGR)

Откройте для себя ключевую информацию о TAGGR (TAGGR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TAGGR (TAGGR)

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

Официальный сайт:
https://taggr.network/
Whitepaper:
https://taggr.network/#/whitepaper

Токеномика и анализ цен TAGGR (TAGGR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAGGR (TAGGR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 375,33K
$ 375,33K$ 375,33K
Общее предложение:
$ 316,71K
$ 316,71K$ 316,71K
Оборотное предложение:
$ 313,97K
$ 313,97K$ 313,97K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 378,60K
$ 378,60K$ 378,60K
Исторический максимум:
$ 50,26
$ 50,26$ 50,26
Исторический минимум:
$ 0,426645
$ 0,426645$ 0,426645
Текущая цена:
$ 1,2
$ 1,2$ 1,2

Токеномика TAGGR (TAGGR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAGGR (TAGGR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAGGR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAGGR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAGGR, изучите текущую цену TAGGR!

Прогноз цены TAGGR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.