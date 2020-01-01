Токеномика TAGGR (TAGGR) Откройте для себя ключевую информацию о TAGGR (TAGGR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TAGGR (TAGGR) TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Официальный сайт: https://taggr.network/ Whitepaper: https://taggr.network/#/whitepaper Купить TAGGR сейчас!

Токеномика и анализ цен TAGGR (TAGGR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAGGR (TAGGR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 375,33K $ 375,33K $ 375,33K Общее предложение: $ 316,71K $ 316,71K $ 316,71K Оборотное предложение: $ 313,97K $ 313,97K $ 313,97K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 378,60K $ 378,60K $ 378,60K Исторический максимум: $ 50,26 $ 50,26 $ 50,26 Исторический минимум: $ 0,426645 $ 0,426645 $ 0,426645 Текущая цена: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Узнайте больше о цене TAGGR (TAGGR)

Токеномика TAGGR (TAGGR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAGGR (TAGGR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAGGR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAGGR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAGGR, изучите текущую цену TAGGR!

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