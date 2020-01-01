Токеномика Syntor Ai (TOR) Откройте для себя ключевую информацию о Syntor Ai (TOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Syntor Ai (TOR) Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding. Официальный сайт: http://syntor.ai/ Whitepaper: http://docs.syntor.ai Купить TOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Syntor Ai (TOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syntor Ai (TOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 379,65K $ 379,65K $ 379,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 80,69M $ 80,69M $ 80,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 470,51K $ 470,51K $ 470,51K Исторический максимум: $ 0,03894081 $ 0,03894081 $ 0,03894081 Исторический минимум: $ 0,00316061 $ 0,00316061 $ 0,00316061 Текущая цена: $ 0,00470508 $ 0,00470508 $ 0,00470508 Узнайте больше о цене Syntor Ai (TOR)

Токеномика Syntor Ai (TOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Syntor Ai (TOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOR, изучите текущую цену TOR!

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