Токеномика Syntor Ai (TOR)

Токеномика Syntor Ai (TOR)

Откройте для себя ключевую информацию о Syntor Ai (TOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain.

One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Официальный сайт:
http://syntor.ai/
Whitepaper:
http://docs.syntor.ai

Токеномика и анализ цен Syntor Ai (TOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syntor Ai (TOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 379,65K
$ 379,65K$ 379,65K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 80,69M
$ 80,69M$ 80,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 470,51K
$ 470,51K$ 470,51K
Исторический максимум:
$ 0,03894081
$ 0,03894081$ 0,03894081
Исторический минимум:
$ 0,00316061
$ 0,00316061$ 0,00316061
Текущая цена:
$ 0,00470508
$ 0,00470508$ 0,00470508

Токеномика Syntor Ai (TOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Syntor Ai (TOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOR, изучите текущую цену TOR!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.