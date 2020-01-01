Токеномика SYMMIO (SYMM) Откройте для себя ключевую информацию о SYMMIO (SYMM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SYMMIO (SYMM) The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Официальный сайт: https://www.symm.io/ Whitepaper: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf Купить SYMM сейчас!

Токеномика и анализ цен SYMMIO (SYMM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SYMMIO (SYMM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13.97M $ 13.97M $ 13.97M Общее предложение: $ 528.70M $ 528.70M $ 528.70M Оборотное предложение: $ 360.88M $ 360.88M $ 360.88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20.47M $ 20.47M $ 20.47M Исторический максимум: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Исторический минимум: $ 0.02025478 $ 0.02025478 $ 0.02025478 Текущая цена: $ 0.03871797 $ 0.03871797 $ 0.03871797 Узнайте больше о цене SYMMIO (SYMM)

Токеномика SYMMIO (SYMM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SYMMIO (SYMM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYMM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYMM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYMM, изучите текущую цену SYMM!

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