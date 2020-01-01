Токеномика SYMMIO (SYMM)

Токеномика SYMMIO (SYMM)

Откройте для себя ключевую информацию о SYMMIO (SYMM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SYMMIO (SYMM)

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets."

Picked up from symmio website and symmio docs

Официальный сайт:
https://www.symm.io/
Whitepaper:
https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf

Токеномика и анализ цен SYMMIO (SYMM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SYMMIO (SYMM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13.97M
$ 13.97M$ 13.97M
Общее предложение:
$ 528.70M
$ 528.70M$ 528.70M
Оборотное предложение:
$ 360.88M
$ 360.88M$ 360.88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M
Исторический максимум:
$ 0.150809
$ 0.150809$ 0.150809
Исторический минимум:
$ 0.02025478
$ 0.02025478$ 0.02025478
Текущая цена:
$ 0.03871797
$ 0.03871797$ 0.03871797

Токеномика SYMMIO (SYMM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SYMMIO (SYMM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SYMM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SYMM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYMM, изучите текущую цену SYMM!

Прогноз цены SYMM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.