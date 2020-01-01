Токеномика Swyft (SFT) Откройте для себя ключевую информацию о Swyft (SFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swyft (SFT) Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders. Официальный сайт: https://swyft.gl Купить SFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Swyft (SFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swyft (SFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,54K $ 9,54K $ 9,54K Общее предложение: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M Оборотное предложение: $ 977,55M $ 977,55M $ 977,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,75K $ 9,75K $ 9,75K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Swyft (SFT)

Токеномика Swyft (SFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swyft (SFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFT, изучите текущую цену SFT!

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