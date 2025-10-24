Текущая цена Suzaku Token сегодня составляет 0,04771048 USD. Следите за обновлениями цены SUZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Suzaku Token сегодня составляет 0,04771048 USD. Следите за обновлениями цены SUZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUZ прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SUZ

Информация о цене SUZ

Официальный сайт SUZ

Токеномика SUZ

Прогноз цен SUZ

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Suzaku Token

Цена Suzaku Token (SUZ)

Не в листинге

Текущая цена 1 SUZ в USD:

$0,04771048
$0,04771048$0,04771048
-2,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Suzaku Token (SUZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:03 (UTC+8)

Информация о ценах Suzaku Token (SUZ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,04731118
$ 0,04731118$ 0,04731118
Мин 24Ч
$ 0,04967833
$ 0,04967833$ 0,04967833
Макс 24Ч

$ 0,04731118
$ 0,04731118$ 0,04731118

$ 0,04967833
$ 0,04967833$ 0,04967833

$ 0,204252
$ 0,204252$ 0,204252

$ 0,04731118
$ 0,04731118$ 0,04731118

+0,22%

-2,67%

-11,17%

-11,17%

Текущая цена Suzaku Token (SUZ) составляет $0,04771048. За последние 24 часа SUZ торговался в диапазоне от $ 0,04731118 до $ 0,04967833, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUZ за все время составляет $ 0,204252, а минимальная – $ 0,04731118.

Что касается краткосрочной динамики, SUZ изменился на +0,22% за последний час, на -2,67% за 24 часа и на -11,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Suzaku Token (SUZ)

$ 1,39M
$ 1,39M$ 1,39M

--
----

$ 4,82M
$ 4,82M$ 4,82M

28,87M
28,87M 28,87M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Suzaku Token составляет $ 1,39M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUZ составляет 28,87M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,82M.

История цен Suzaku Token (SUZ) в USD

За сегодня изменение цены Suzaku Token на USD составило $ -0,00130975513203892.
За последние 30 дней изменение цены Suzaku Token на USD составило $ -0,0261461064.
За последние 60 дней изменение цены Suzaku Token на USD составило $ -0,0283718670.
За последние 90 дней изменение цены Suzaku Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00130975513203892-2,67%
30 дней$ -0,0261461064-54,80%
60 дней$ -0,0283718670-59,46%
90 дней$ 0--

Что такое Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Suzaku Token (SUZ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Suzaku Token (USD)

Сколько будет стоить Suzaku Token (SUZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Suzaku Token (SUZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Suzaku Token.

Проверьте прогноз цены Suzaku Token!

SUZ на местную валюту

Токеномика Suzaku Token (SUZ)

Понимание токеномики Suzaku Token (SUZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Suzaku Token (SUZ)

Сколько стоит Suzaku Token (SUZ) на сегодня?
Актуальная цена SUZ в USD – 0,04771048 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUZ в USD?
Текущая цена SUZ в USD составляет $ 0,04771048. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Suzaku Token?
Рыночная капитализация SUZ составляет $ 1,39M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUZ?
Циркулирующее предложение SUZ составляет 28,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUZ?
SUZ достиг максимальной цены (ATH) в 0,204252 USD.
Какова была минимальная цена SUZ за все время (ATL)?
SUZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,04731118 USD.
Каков объем торгов SUZ?
Объем торгов за последние 24 часа для SUZ составляет -- USD.
Вырастет ли SUZ в цене в этом году?
SUZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUZ для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Suzaku Token (SUZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.