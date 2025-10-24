Текущая рыночная капитализация Suzaku Token составляет $ 1,39M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUZ составляет 28,87M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,82M.

Текущая цена Suzaku Token (SUZ) составляет $0,04771048. За последние 24 часа SUZ торговался в диапазоне от $ 0,04731118 до $ 0,04967833, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUZ за все время составляет $ 0,204252, а минимальная – $ 0,04731118.

История цен Suzaku Token (SUZ) в USD

За сегодня изменение цены Suzaku Token на USD составило $ -0,00130975513203892.

За последние 30 дней изменение цены Suzaku Token на USD составило $ -0,0261461064.

За последние 60 дней изменение цены Suzaku Token на USD составило $ -0,0283718670.

За последние 90 дней изменение цены Suzaku Token на USD составило $ 0.