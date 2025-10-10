Токеномика StickDAO (STICK) Откройте для себя ключевую информацию о StickDAO (STICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен StickDAO (STICK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StickDAO (STICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Исторический максимум: $ 0,00136253 $ 0,00136253 $ 0,00136253 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00108656 $ 0,00108656 $ 0,00108656 Узнайте больше о цене StickDAO (STICK) Купить STICK сейчас!

Информация о StickDAO (STICK) Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink's first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact. Официальный сайт: https://www.stickdao.com

Токеномика StickDAO (STICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StickDAO (STICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STICK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STICK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STICK, изучите текущую цену STICK!

Прогноз цены STICK Хотите узнать, куда может двигаться STICK? Наша страница прогноза цены STICK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STICK прямо сейчас!

