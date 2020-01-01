Токеномика Step Staked SOL (STEPSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Step Staked SOL (STEPSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Step Staked SOL (STEPSOL) Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Официальный сайт: https://www.step.finance/ Whitepaper: https://docs.step.finance/ Купить STEPSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Step Staked SOL (STEPSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Step Staked SOL (STEPSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 510,78K $ 510,78K $ 510,78K Общее предложение: $ 3,07K $ 3,07K $ 3,07K Оборотное предложение: $ 3,07K $ 3,07K $ 3,07K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 510,78K $ 510,78K $ 510,78K Исторический максимум: $ 300,06 $ 300,06 $ 300,06 Исторический минимум: $ 103,45 $ 103,45 $ 103,45 Текущая цена: $ 165,83 $ 165,83 $ 165,83 Узнайте больше о цене Step Staked SOL (STEPSOL)

Токеномика Step Staked SOL (STEPSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Step Staked SOL (STEPSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEPSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEPSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEPSOL, изучите текущую цену STEPSOL!

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