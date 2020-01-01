Токеномика STARBASE (STARBASE) Откройте для себя ключевую информацию о STARBASE (STARBASE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STARBASE (STARBASE) All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users. Официальный сайт: https://starbase.tg/ Whitepaper: https://docs.starbase.tg/starbase Купить STARBASE сейчас!

Токеномика и анализ цен STARBASE (STARBASE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STARBASE (STARBASE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,75K $ 81,75K $ 81,75K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,78K $ 116,78K $ 116,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011678 $ 0,00011678 $ 0,00011678 Узнайте больше о цене STARBASE (STARBASE)

Токеномика STARBASE (STARBASE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STARBASE (STARBASE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STARBASE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STARBASE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARBASE, изучите текущую цену STARBASE!

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