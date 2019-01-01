Токеномика Stank Memes (STANK) Откройте для себя ключевую информацию о Stank Memes (STANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stank Memes (STANK) Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences. Официальный сайт: https://stankmemes.net/ Купить STANK сейчас!

Токеномика и анализ цен Stank Memes (STANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stank Memes (STANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,80K $ 6,80K $ 6,80K Общее предложение: $ 997,65M $ 997,65M $ 997,65M Оборотное предложение: $ 997,65M $ 997,65M $ 997,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,80K $ 6,80K $ 6,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Stank Memes (STANK)

Токеномика Stank Memes (STANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stank Memes (STANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STANK, изучите текущую цену STANK!

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