Токеномика Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Токеномика Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Откройте для себя ключевую информацию о Stakingverse Staked LYX (SLYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Официальный сайт:
https://stakingverse.io

Токеномика и анализ цен Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stakingverse Staked LYX (SLYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 188,83K
$ 188,83K$ 188,83K
Общее предложение:
$ 273,62K
$ 273,62K$ 273,62K
Оборотное предложение:
$ 273,62K
$ 273,62K$ 273,62K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 188,83K
$ 188,83K$ 188,83K
Исторический максимум:
$ 1,084
$ 1,084$ 1,084
Исторический минимум:
$ 0,641377
$ 0,641377$ 0,641377
Текущая цена:
$ 0,68957
$ 0,68957$ 0,68957

Токеномика Stakingverse Staked LYX (SLYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stakingverse Staked LYX (SLYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLYX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLYX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLYX, изучите текущую цену SLYX!

Прогноз цены SLYX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.