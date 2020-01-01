Токеномика Stakingverse Staked LYX (SLYX) Откройте для себя ключевую информацию о Stakingverse Staked LYX (SLYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stakingverse Staked LYX (SLYX) Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Официальный сайт: https://stakingverse.io Купить SLYX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stakingverse Staked LYX (SLYX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stakingverse Staked LYX (SLYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 188,83K $ 188,83K $ 188,83K Общее предложение: $ 273,62K $ 273,62K $ 273,62K Оборотное предложение: $ 273,62K $ 273,62K $ 273,62K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,83K $ 188,83K $ 188,83K Исторический максимум: $ 1,084 $ 1,084 $ 1,084 Исторический минимум: $ 0,641377 $ 0,641377 $ 0,641377 Текущая цена: $ 0,68957 $ 0,68957 $ 0,68957 Узнайте больше о цене Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Токеномика Stakingverse Staked LYX (SLYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stakingverse Staked LYX (SLYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLYX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLYX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLYX, изучите текущую цену SLYX!

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