Токеномика Stakecube (SCC) Откройте для себя ключевую информацию о Stakecube (SCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Stakecube (SCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stakecube (SCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 164.00K Общее предложение: $ 16.28M Оборотное предложение: $ 16.28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 164.00K Исторический максимум: $ 3.64 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0.01007483

Информация о Stakecube (SCC) SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon! Официальный сайт: https://stakecube.net/

Токеномика Stakecube (SCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stakecube (SCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCC, изучите текущую цену SCC!

Прогноз цены SCC Хотите узнать, куда может двигаться SCC? Наша страница прогноза цены SCC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

