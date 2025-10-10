Токеномика Stakecube (SCC)

Токеномика Stakecube (SCC)

Откройте для себя ключевую информацию о Stakecube (SCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:25:14 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Stakecube (SCC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stakecube (SCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 164.00K
Общее предложение:
$ 16.28M
Оборотное предложение:
$ 16.28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 164.00K
Исторический максимум:
$ 3.64
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0.01007483
Информация о Stakecube (SCC)

SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon!

Официальный сайт:
https://stakecube.net/

Токеномика Stakecube (SCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stakecube (SCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCC, изучите текущую цену SCC!

Прогноз цены SCC

Хотите узнать, куда может двигаться SCC? Наша страница прогноза цены SCC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

