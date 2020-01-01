Токеномика Stable (STABLE) Откройте для себя ключевую информацию о Stable (STABLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stable (STABLE) STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics. Официальный сайт: https://usdfi.com Whitepaper: https://docs.usdfi.com Купить STABLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Stable (STABLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stable (STABLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Общее предложение: $ 1000,00K $ 1000,00K $ 1000,00K Оборотное предложение: $ 1000,00K $ 1000,00K $ 1000,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,89M $ 1,89M $ 1,89M Исторический максимум: $ 18,21 $ 18,21 $ 18,21 Исторический минимум: $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 Текущая цена: $ 1,9 $ 1,9 $ 1,9 Узнайте больше о цене Stable (STABLE)

Токеномика Stable (STABLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stable (STABLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STABLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STABLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STABLE, изучите текущую цену STABLE!

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