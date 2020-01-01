Токеномика SPUD (SPUD) Откройте для себя ключевую информацию о SPUD (SPUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SPUD (SPUD) Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Официальный сайт: https://spudonabstract.com/ Whitepaper: https://spudonabstract.com/ Купить SPUD сейчас!

Токеномика и анализ цен SPUD (SPUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPUD (SPUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 307,68K $ 307,68K $ 307,68K Общее предложение: $ 924,78M $ 924,78M $ 924,78M Оборотное предложение: $ 924,78M $ 924,78M $ 924,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 307,68K $ 307,68K $ 307,68K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00033267 $ 0,00033267 $ 0,00033267 Узнайте больше о цене SPUD (SPUD)

Токеномика SPUD (SPUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPUD (SPUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPUD, изучите текущую цену SPUD!

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