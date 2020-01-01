Токеномика SPUD (SPUD)

Токеномика SPUD (SPUD)

Откройте для себя ключевую информацию о SPUD (SPUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SPUD (SPUD)

Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.

Официальный сайт:
https://spudonabstract.com/
Whitepaper:
https://spudonabstract.com/

Токеномика и анализ цен SPUD (SPUD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPUD (SPUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 307,68K
$ 307,68K$ 307,68K
Общее предложение:
$ 924,78M
$ 924,78M$ 924,78M
Оборотное предложение:
$ 924,78M
$ 924,78M$ 924,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 307,68K
$ 307,68K$ 307,68K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00033267
$ 0,00033267$ 0,00033267

Токеномика SPUD (SPUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SPUD (SPUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPUD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPUD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPUD, изучите текущую цену SPUD!

Прогноз цены SPUD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.