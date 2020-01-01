Токеномика Sphere Finance (SPHERE)

Токеномика Sphere Finance (SPHERE)

Откройте для себя ключевую информацию о Sphere Finance (SPHERE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sphere Finance (SPHERE)

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

Официальный сайт:
https://sphere.finance/

Токеномика и анализ цен Sphere Finance (SPHERE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sphere Finance (SPHERE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 361.38K
$ 361.38K$ 361.38K
Общее предложение:
$ 8.96B
$ 8.96B$ 8.96B
Оборотное предложение:
$ 7.67B
$ 7.67B$ 7.67B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 422.25K
$ 422.25K$ 422.25K
Исторический максимум:
$ 0.115363
$ 0.115363$ 0.115363
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Sphere Finance (SPHERE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sphere Finance (SPHERE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPHERE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPHERE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPHERE, изучите текущую цену SPHERE!

Прогноз цены SPHERE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.