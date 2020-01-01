Токеномика Sphere Finance (SPHERE) Откройте для себя ключевую информацию о Sphere Finance (SPHERE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sphere Finance (SPHERE) The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token. Официальный сайт: https://sphere.finance/ Купить SPHERE сейчас!

Токеномика и анализ цен Sphere Finance (SPHERE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sphere Finance (SPHERE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 361.38K $ 361.38K $ 361.38K Общее предложение: $ 8.96B $ 8.96B $ 8.96B Оборотное предложение: $ 7.67B $ 7.67B $ 7.67B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 422.25K $ 422.25K $ 422.25K Исторический максимум: $ 0.115363 $ 0.115363 $ 0.115363 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sphere Finance (SPHERE)

Токеномика Sphere Finance (SPHERE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sphere Finance (SPHERE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPHERE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPHERE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPHERE, изучите текущую цену SPHERE!

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