Токеномика Spectre (SPR) Откройте для себя ключевую информацию о Spectre (SPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Spectre (SPR) Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network. Официальный сайт: https://spectre-network.org/ Whitepaper: https://spectre-network.org/docs/Spectre-Network-Whitepaper.pdf Купить SPR сейчас!

Токеномика и анализ цен Spectre (SPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spectre (SPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 211,79K $ 211,79K $ 211,79K Общее предложение: $ 388,35M $ 388,35M $ 388,35M Оборотное предложение: $ 384,29M $ 384,29M $ 384,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 214,03K $ 214,03K $ 214,03K Исторический максимум: $ 0,00994446 $ 0,00994446 $ 0,00994446 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055111 $ 0,00055111 $ 0,00055111 Узнайте больше о цене Spectre (SPR)

Токеномика Spectre (SPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spectre (SPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPR, изучите текущую цену SPR!

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