Токеномика Sorry (SRY) Откройте для себя ключевую информацию о Sorry (SRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sorry (SRY) SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Официальный сайт: https://sorrytoken.net/ Купить SRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Sorry (SRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sorry (SRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 813,74K $ 813,74K $ 813,74K Общее предложение: $ 999,66M $ 999,66M $ 999,66M Оборотное предложение: $ 999,66M $ 999,66M $ 999,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 813,74K $ 813,74K $ 813,74K Исторический максимум: $ 0,00186436 $ 0,00186436 $ 0,00186436 Исторический минимум: $ 0,00069339 $ 0,00069339 $ 0,00069339 Текущая цена: $ 0,00081178 $ 0,00081178 $ 0,00081178 Узнайте больше о цене Sorry (SRY)

Токеномика Sorry (SRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sorry (SRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRY, изучите текущую цену SRY!

Прогноз цены SRY Хотите узнать, куда может двигаться SRY? Наша страница прогноза цены SRY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SRY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!