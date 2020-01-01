Токеномика Solycat (SOLYCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Solycat (SOLYCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solycat (SOLYCAT) The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time! Официальный сайт: https://solycat.com Купить SOLYCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Solycat (SOLYCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solycat (SOLYCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,23K $ 12,23K $ 12,23K Общее предложение: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M Оборотное предложение: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,23K $ 12,23K $ 12,23K Исторический максимум: $ 0,0017371 $ 0,0017371 $ 0,0017371 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Solycat (SOLYCAT)

Токеномика Solycat (SOLYCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solycat (SOLYCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLYCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLYCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLYCAT, изучите текущую цену SOLYCAT!

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