Токеномика Solpaca (SOLPAC) Откройте для себя ключевую информацию о Solpaca (SOLPAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Solpaca (SOLPAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solpaca (SOLPAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,11K $ 29,11K $ 29,11K Общее предложение: $ 69 000,00T $ 69 000,00T $ 69 000,00T Оборотное предложение: $ 69 000,00T $ 69 000,00T $ 69 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,11K $ 29,11K $ 29,11K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Solpaca (SOLPAC)

Токеномика Solpaca (SOLPAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solpaca (SOLPAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLPAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLPAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLPAC, изучите текущую цену SOLPAC!

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