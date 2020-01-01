Токеномика Solmax (SOLMAX)

Токеномика Solmax (SOLMAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Solmax (SOLMAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solmax (SOLMAX)

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Официальный сайт:
https://solmax.pro/

Токеномика и анализ цен Solmax (SOLMAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solmax (SOLMAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16.12K
$ 16.12K$ 16.12K
Общее предложение:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
Оборотное предложение:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16.12K
$ 16.12K$ 16.12K
Исторический максимум:
$ 9.66
$ 9.66$ 9.66
Исторический минимум:
$ 0.03384117
$ 0.03384117$ 0.03384117
Текущая цена:
$ 0.053805
$ 0.053805$ 0.053805

Токеномика Solmax (SOLMAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solmax (SOLMAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLMAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLMAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLMAX, изучите текущую цену SOLMAX!

Прогноз цены SOLMAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.