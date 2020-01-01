Токеномика Solmax (SOLMAX) Откройте для себя ключевую информацию о Solmax (SOLMAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solmax (SOLMAX) Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Официальный сайт: https://solmax.pro/ Купить SOLMAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Solmax (SOLMAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solmax (SOLMAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Общее предложение: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K Оборотное предложение: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Исторический максимум: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Исторический минимум: $ 0.03384117 $ 0.03384117 $ 0.03384117 Текущая цена: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 Узнайте больше о цене Solmax (SOLMAX)

Токеномика Solmax (SOLMAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solmax (SOLMAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLMAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLMAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLMAX, изучите текущую цену SOLMAX!

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