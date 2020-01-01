Токеномика SolJar (SOLJAR)

Токеномика SolJar (SOLJAR)

Откройте для себя ключевую информацию о SolJar (SOLJAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SolJar (SOLJAR)

Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.

Официальный сайт:
https://soljar.xyz
Whitepaper:
https://soljar.xyz/roadmap

Токеномика и анализ цен SolJar (SOLJAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolJar (SOLJAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 69,32K
$ 69,32K$ 69,32K
Общее предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
Оборотное предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,32K
$ 69,32K$ 69,32K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SolJar (SOLJAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SolJar (SOLJAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLJAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLJAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLJAR, изучите текущую цену SOLJAR!

Прогноз цены SOLJAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.