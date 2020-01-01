Токеномика Solify100 (S100)

Токеномика Solify100 (S100)

Откройте для себя ключевую информацию о Solify100 (S100), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solify100 (S100)

Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.

Официальный сайт:
https://www.solify100.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub

Токеномика и анализ цен Solify100 (S100)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solify100 (S100), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M
Общее предложение:
$ 998,07M
$ 998,07M$ 998,07M
Оборотное предложение:
$ 998,07M
$ 998,07M$ 998,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M
Исторический максимум:
$ 0,00222386
$ 0,00222386$ 0,00222386
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00113114
$ 0,00113114$ 0,00113114

Токеномика Solify100 (S100): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solify100 (S100) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов S100, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов S100.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой S100, изучите текущую цену S100!

Прогноз цены S100

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.