Токеномика Solify100 (S100) Откройте для себя ключевую информацию о Solify100 (S100), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solify100 (S100) Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth. Официальный сайт: https://www.solify100.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub Купить S100 сейчас!

Токеномика и анализ цен Solify100 (S100) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solify100 (S100), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Общее предложение: $ 998,07M $ 998,07M $ 998,07M Оборотное предложение: $ 998,07M $ 998,07M $ 998,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Исторический максимум: $ 0,00222386 $ 0,00222386 $ 0,00222386 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00113114 $ 0,00113114 $ 0,00113114 Узнайте больше о цене Solify100 (S100)

Токеномика Solify100 (S100): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solify100 (S100) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов S100, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов S100. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой S100, изучите текущую цену S100!

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