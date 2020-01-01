Токеномика SOLIDE (SOLIDE) Откройте для себя ключевую информацию о SOLIDE (SOLIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOLIDE (SOLIDE) SOLIDE is a powerful, browser-based development environment specifically designed for Solana smart contract development. With features like real-time compilation, integrated testing, and one-click deployment, it streamlines the development process for both beginners and experienced developers. Why Choose SOLIDE Secure Development Built-in security checks and best practices for safe smart contract development Powerful Compilation Advanced compilation tools with real-time error checking and optimization Community Driven Join a thriving community of Solana developers and contributors Официальный сайт: https://solide.cc/ Купить SOLIDE сейчас!

Токеномика и анализ цен SOLIDE (SOLIDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLIDE (SOLIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,31K $ 9,31K $ 9,31K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,31K $ 9,31K $ 9,31K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SOLIDE (SOLIDE)

Токеномика SOLIDE (SOLIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOLIDE (SOLIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLIDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLIDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLIDE, изучите текущую цену SOLIDE!

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