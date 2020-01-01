Токеномика SolCypher (CYPHER) Откройте для себя ключевую информацию о SolCypher (CYPHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SolCypher (CYPHER) SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss. Официальный сайт: https://solcypher.ai Whitepaper: https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper Купить CYPHER сейчас!

Токеномика и анализ цен SolCypher (CYPHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolCypher (CYPHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 391,31K $ 391,31K $ 391,31K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 391,31K $ 391,31K $ 391,31K Исторический максимум: $ 0,00207527 $ 0,00207527 $ 0,00207527 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039127 $ 0,00039127 $ 0,00039127 Узнайте больше о цене SolCypher (CYPHER)

Токеномика SolCypher (CYPHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolCypher (CYPHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYPHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYPHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYPHER, изучите текущую цену CYPHER!

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