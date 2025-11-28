Что такое SSX

Токеномика и анализ цен Solana Stock Index (SSX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Stock Index (SSX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 403,62K $ 403,62K $ 403,62K Общее предложение: $ 982,08M $ 982,08M $ 982,08M Оборотное предложение: $ 982,08M $ 982,08M $ 982,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 403,62K $ 403,62K $ 403,62K Исторический максимум: $ 0,00575945 $ 0,00575945 $ 0,00575945 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041098 $ 0,00041098 $ 0,00041098 Узнайте больше о цене Solana Stock Index (SSX) Купить SSX сейчас!

Информация о Solana Stock Index (SSX) Официальный сайт: https://ssxcapital.com/

Токеномика Solana Stock Index (SSX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solana Stock Index (SSX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSX, изучите текущую цену SSX!

