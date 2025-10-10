Токеномика Sigma Music (FAN) Откройте для себя ключевую информацию о Sigma Music (FAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Sigma Music (FAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sigma Music (FAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Общее предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Оборотное предложение: $ 658.34M $ 658.34M $ 658.34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27.08K $ 27.08K $ 27.08K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sigma Music (FAN) Купить FAN сейчас!

Информация о Sigma Music (FAN) Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma's infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world's largest community-powered music distribution network. Официальный сайт: https://sigmamusic.fm

Токеномика Sigma Music (FAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sigma Music (FAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAN, изучите текущую цену FAN!

