Текущая цена Sigma Music сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FAN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sigma Music сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FAN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FAN

Информация о цене FAN

Официальный сайт FAN

Токеномика FAN

Прогноз цен FAN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Sigma Music

Цена Sigma Music (FAN)

Не в листинге

Текущая цена 1 FAN в USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sigma Music (FAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:27:09 (UTC+8)

Информация о ценах Sigma Music (FAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.28%

+0.28%

Текущая цена Sigma Music (FAN) составляет --. За последние 24 часа FAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FAN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FAN изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +0.28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sigma Music (FAN)

$ 15.36K
$ 15.36K$ 15.36K

--
----

$ 23.33K
$ 23.33K$ 23.33K

658.34M
658.34M 658.34M

999,988,780.869021
999,988,780.869021 999,988,780.869021

Текущая рыночная капитализация Sigma Music составляет $ 15.36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FAN составляет 658.34M, а общее предложение – 999988780.869021. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.33K.

История цен Sigma Music (FAN) в USD

За сегодня изменение цены Sigma Music на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sigma Music на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Sigma Music на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sigma Music на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-49.45%
60 дней$ 0-48.87%
90 дней$ 0--

Что такое Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sigma Music (FAN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sigma Music (USD)

Сколько будет стоить Sigma Music (FAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sigma Music (FAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sigma Music.

Проверьте прогноз цены Sigma Music!

FAN на местную валюту

Токеномика Sigma Music (FAN)

Понимание токеномики Sigma Music (FAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sigma Music (FAN)

Сколько стоит Sigma Music (FAN) на сегодня?
Актуальная цена FAN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FAN в USD?
Текущая цена FAN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sigma Music?
Рыночная капитализация FAN составляет $ 15.36K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FAN?
Циркулирующее предложение FAN составляет 658.34M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FAN?
FAN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена FAN за все время (ATL)?
FAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FAN?
Объем торгов за последние 24 часа для FAN составляет -- USD.
Вырастет ли FAN в цене в этом году?
FAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FAN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:27:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sigma Music (FAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.