Токеномика SHUI CFX (SCFX) Откройте для себя ключевую информацию о SHUI CFX (SCFX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHUI CFX (SCFX) SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up. Официальный сайт: https://www.shui.finance/ Whitepaper: https://shui-1.gitbook.io/shui/ Купить SCFX сейчас!

Токеномика и анализ цен SHUI CFX (SCFX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHUI CFX (SCFX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Общее предложение: $ 42,79M $ 42,79M $ 42,79M Оборотное предложение: $ 42,79M $ 42,79M $ 42,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Исторический максимум: $ 0,549073 $ 0,549073 $ 0,549073 Исторический минимум: $ 0,070333 $ 0,070333 $ 0,070333 Текущая цена: $ 0,08668 $ 0,08668 $ 0,08668 Узнайте больше о цене SHUI CFX (SCFX)

Токеномика SHUI CFX (SCFX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHUI CFX (SCFX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCFX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCFX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCFX, изучите текущую цену SCFX!

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