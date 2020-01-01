Токеномика shoki (SOK) Откройте для себя ключевую информацию о shoki (SOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о shoki (SOK) Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Официальный сайт: https://www.shokicoin.com/ Купить SOK сейчас!

Токеномика и анализ цен shoki (SOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене shoki (SOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,25K $ 13,25K $ 13,25K Общее предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Оборотное предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,25K $ 13,25K $ 13,25K Исторический максимум: $ 0,00116162 $ 0,00116162 $ 0,00116162 Исторический минимум: $ 0,00000965 $ 0,00000965 $ 0,00000965 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене shoki (SOK)

Токеномика shoki (SOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики shoki (SOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOK, изучите текущую цену SOK!

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